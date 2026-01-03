Llamar víctimas a Maduro y su esposa es una burla para millones de venezolanos que hoy viven en el exilio: Romeo Vásquez

Tegucigalpa – El general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez ironizó este sábado que el tic tac que el socialismo del Siglo XXI usó contra él, hoy cambió de destinatario. “Hoy suena tic tac para Manuel Zelaya Rosales y toda su pandilla de títeres, la historia es implacable. Quien traiciona por ambición al pueblo, siempre termina mal como (Nicolás) Maduro en Venezuela”, afirmó en uno de sus acostumbrados videos.

En un mensaje posterior en la red social X, Vásquez Velásquez cuestionó las aseveraciones de la presidenta Xiomara Castro al calificar la captura del presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, como una agresión al pueblo de Venezuela.

El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras rechazó tales calificaciones y dijo que no hubo agresión contra el pueblo. “Hubo una acción contra un régimen que convirtió al Estado en botín”, afirmó.

Además, aseguró que llamar “víctimas” a Nicolás Maduro y a Cilia Flores es una burla para millones de venezolanos que hoy viven en el exilio, el hambre y el miedo.

“Lo que cayó no fue la soberanía. Cayó una estructura criminal que durante años financió proyectos políticos en toda la región. Honduras fue una de ellas”.

Según Vásquez Velásquez, desde 2009, la familia presidencial se benefició del respaldo político y financiero del régimen venezolano. “Por eso hoy defienden lo indefendible. No defienden al pueblo venezolano. Defienden el dinero que los sostuvo”, dijo en un mensaje en la red social X, donde respondió al mensaje de respaldo de la mandataria al gobernante venezolano. VC