Llamar a colectivos a manifestarse podría constituir sedición, alerta presidente del CAH

Tegucigalpa – Llamar a colectivos a manifestarse podría constituir sedición, alertó hoy el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano.

En ese sentido, dijo que la presidenta Xiomara Castro está siendo mal asesorada.

La presidenta de la República, Xiomara Castro, lanzó este martes un llamado urgente a los colectivos, movimientos sociales, organismos de base y a la ciudadanía en general para concentrarse de manera pacífica en Tegucigalpa, según ella en defensa del orden constitucional y del mandato popular, en una insólita forma de generar incertidumbre y zozobra entre los hondureños, tras la histórica derrota electoral que colocó a su partido Libre, en un lejano tercer lugar en los comicios electorales.

Este llamado puede hacer que la presidenta Castro cometa el delito de sedición, razonó el presidente del CAH.

“Libre quedó totalmente derrotado y esos malos asesores que hicieron que Libre perdiera las elecciones, hoy le están mal asesorando a usted (presidenta Castro)”, dijo el letrado.

“Pensar de forma egoísta solo le hace daño a nuestra ciudadanía y nos condena a la pobreza, al desempleo y la migración”, continuó.

Reflexionó que la población hondureña salió a votar justo para cambiar todas esas realidades que en la actualidad nos condenan.

La presidenta debería estar llamando a la paz y a la calma, no a manifestarse, reprochó. (RO)