Llaman a 67 mil abonados morosos a beneficiarse de amnistía municipal para pago de agua

Tegucigalpa – La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó este viernes que 67 mil abonados en estado de morosidad tienen hasta el próximo 13 de septiembre para acogerse a la amnistía municipal.

Este beneficio, oficializado tras la aprobación del Congreso Nacional para extender las amnistías tributarias, municipales del servicio público del agua, permite a los usuarios liquidar sus deudas pendientes sin la aplicación de multas, ni intereses.

El gerente general de la UMAPS, Gustavo Boquín, detalló que el grupo de usuarios en mora representa el 50 % de la cartera total de clientes de la institución.

«La amnistía exonera el 100 % de los intereses y multas acumuladas. Los ciudadanos solo deberán pagar el valor real del consumo de agua que mantienen en situación de impago», puntualizó el funcionario.

Convenios de pago y facilidades financieras

Para aquellos usuarios que no puedan cancelar la totalidad de su saldo de forma inmediata, la UMAPS ofrece la opción de suscribir acuerdos de pago mediante actas de compromiso.

Esta modalidad requiere un desembolso inicial de entre el 10 % y el 30 % del monto adeudado, otorgando un plazo de hasta 18 meses para financiar el saldo restante de manera flexible.

El organismo instó a la población a regularizar su situación en cualquiera de las siguientes agencias de atención al cliente:

• Centro Comercial Los Castaños: Segundo nivel.

• Colonia Las Palmas: Edificio de la Agencia de Recaudación de la alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

• Centro Histórico: Oficinas de atención de la AMDC.

• Colonia Divanna: Instalaciones principales de la UMAPS.

Boquín señaló que la mora recuperable de la institución asciende a dos mil millones de lempiras.

Estos recursos financieros fortalecerán el plan de transformación institucional en marcha, el cual incluye proyectos de infraestructura estratégica como la construcción de la represa San José. Asimismo, la inversión se destinará a la modernización operativa del sistema mediante el uso de tecnología inteligente y la optimización de los servicios de distribución en el Distrito Central, comentó. (RO)