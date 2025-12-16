Llamados a movilización paralizan la economía y generan incertidumbre: Anabel Gallardo

Tegucigalpa– La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo señaló este martes que los llamados a movilización paralizan la economía y generan incertidumbre, por ello hizo un llamado a la clase política a tener madurez y agilizar el escrutinio especial.

Sostuvo que este es un momento de mucha incertidumbre y da pesar que la presidenta (Xiomara Castro), haga ese mensaje y genera más incertidumbre que tiene hoy el pueblo hondureño.

Recordó que el pueblo se abocó a las urnas y salió a votar, escogió su candidato y se tiene que esperar el informe oficial, la población quiere paz y tranquilidad y ese fue su llamado en las urnas.

En ese sentido, dijo que lo que corresponde es respetar la decisión del pueblo en las urnas.

Agregó que estos mensajes de llamar a las calles provocan paralización en la economía del país en un momento donde se necesita generar empleo.

La economía está estancada, los reportes es que no se está vendiendo en esta época de Navidad, una època en la que otros años hay un flujo económico.

Gallardo, reitero su llamado a agilizar el proceso electoral, al tiempo que pidio al gobierno que está llamando a las movilizaciones que no lo hagan, solicitó que piensen en el pueblo hondureño, ya que esto solo afecta la economía de la micro y pequeña empresa.

De igual forma, clamó a la clase política se le pide madurez, nombrar a sus personas, par realizar con agilidad el escrutinio especial y que se finalice con un comunicado oficial y dar a conocer el ganador del proceso electoral, sostuvo.

El 24 de diciembre todo lo que quiere el pueblo es compartir en familia y ojalá este informe del CNE se pueda dar previo a la Navidad para que todos estén en paz y tranquilidad, cerró la titular del Cohep. IR