Llama la atención que el partido con los peores resultados sea el que pida anular la elección, Julieta Castellanos

Tegucigalpa – A criterio de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos cada partido político está tratando de tener la expectativa de que van a ganar los comicios electorales del 30 de noviembre “y obviamente, esto lo que genera es mayor incertidumbre y crispación”.

Castellanos expresó que la posición asumida por el oficialismo, que ha llamado a sus militantes a las calles y los funcionarios a no colaborar con la transición gubernamental, sí constituye una amenaza.

(Leer) Libertad y Refundación logra lo impensable: Un fortalecido retorno del bipartidismo

La socióloga anotó además que Libre con sus recientes determinaciones, constituye un desconocimiento de los resultados electorales, algo que se origina por la tardanza en la publicación de resultados electorales.

Castellanos ve con sorpresa que sea el partido que ha tenido los peores resultados electorales, sea el que está llamando a las tomas de calle desde el próximo sábado.

“Libre que sabía de estos resultados electorales desde que empezaron a salir las respuestas”, dijo al agregar que esa es la razón por la que el partido que buscaba quedarse en el poder, trata de destruir todo el proceso electoral, con diferentes acciones.

Libre no reconoce los resultados y el domingo pidió la “nulidad total” del proceso, en una decisión respaldada por su candidatura presidencial, Rixi Moncada, quien aparece relegada en tercer lugar con 547 mil 995 votos (19,28 %), según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). VC