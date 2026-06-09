Liverpool ofrece renovación de contrato a Keyrol Figueroa

Liverpool – El club inglés Liverpool FC confirmó que ha ofrecido un nuevo contrato al delantero hondureño Keyrol Figueroa, como parte del proceso de renovación de varios futbolistas de sus categorías formativas.

El atacante de 19 años firmó su primer contrato profesional con el conjunto inglés en mayo de 2024, acuerdo que vence a finales de junio de 2026.

Ahora, el club busca asegurar su continuidad tras el crecimiento mostrado en las divisiones juveniles.

Keyrol acumula 21 goles en las categorías menores de Liverpool y en octubre pasado integró por primera vez una convocatoria del primer equipo, aunque no llegó a disputar minutos oficiales.

Recientemente, el delantero también debutó con la selección mayor de Honduras en un partido internacional ante la selección de Argentina, dando un paso importante en su carrera profesional.

A través de sus portales, Liverpool detalló que, mientras 12 futbolistas fueron liberados al finalizar la temporada, otros ocho jugadores de la academia, entre ellos Keyrol Figueroa, recibieron ofertas para continuar su desarrollo dentro de la institución. AD