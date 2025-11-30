“Listos para transformar a Honduras, esto es algo histórico”: Nelson Ávila tras votar

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila, ejerció el sufragio este domingo e hizo un llamado a la población a salir a votar masivamente y que lo hagan por valores y no por colores.

Ávila ejerció el sufragio en el Instituto Gustavo Adolfo Alvarado en el Barrio Abajo de la capital hondureña.

“Hay que forjar la unidad de la nación, es por eso que estamos listos para transformar Honduras, hoy es un día histórico, esperemos los resultados que den las autoridades del CNE”, indicó.

Hizo un llamado a evitar cualquier tipo de violencia, la violencia es utilizada por aquellos que no coordinan las ideas, y sin duda para poder transformar a Honduras se necesita un marco de ideas.

“Debemos entender que Honduras no puede estar dividida”, sostuvo.

En este proceso se excluyó a los migrantes, porque no pueden votar todos los que están habilitados ni en Estados Unidos, recrimina.

En ese sentido, dijo que el Consejo Nacional Electoral debe rectificar porque el voto en el extranjero también cuenta.

Afirmó que la población ha salido a votar desde tempranas horas de la mañana y eso es bueno para el país. IR