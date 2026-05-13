Listos los candidatos a ser propuestos al Congreso Nacional para el CNE y TJE

Tegucigalpa – La comisión legislativa encargada de seleccionar y proponer al pleno de diputados la lista de candidatos para elegir a los dos integrantes que faltan en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y cuatro en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), presentarán esta tarde noche la lista a sus compañeros.

Proceso Digital conoció de una alta fuente legislativa los nombres que serán propuestos a los 128 diputados que integran el Poder Legislativo de Honduras.

Para el TJE, la comisión presentará la lista potencial de estos candidatos: Claudia Aguilera, Félix Ávila, Juan Carlos Berganza, Karen Guandique, Arístides Mejía, Wilfredo Méndez, Mario Portillo, Agapito Rodríguez, Karla Romero, Mariano Torres, Gustavo Zavala.

La fuente mencionó que quedan como opciones a integrar la lista los siguientes candidatos: Astrid Bustillo, Idulio Alonzo, Iris Claros, London Gough, Santos Roberto Peña, Boris Rodríguez y Laura Salgado.

Algunos de los postulantes a los cargos electorales.

En cuanto al Consejo Nacional Electoral los nominados serán: German Altamirano, Walter Banegas, Yovanny Dubón, Alfredo Laínez, German Leitzelar, Kenneth Madrid, Fátima Mena, Yahve Sabillón, Aixa Zelaya, Santos Roberto Peña, Eduardo Fuentes.

Los tentativos a ser presentados son: Sergio Coello, Oved López, Mirta Gutiérrez y Alex Baquis.

El Congreso Nacional aprobó la destitución del consejero Marlon Ochoa y del magistrado Mario Morazán y debe sustituir a la fallecida Miriam Barahona y dos suplentes del TJE.

Pero los responsables del Congreso Nacional han señalado que falta obtener el acuerdo que reúna el voto de 86 diputados, que de acuerdo a la Constitución se necesitan para elegir consejeros y magistrados electorales propietarios y suplentes. (PD)