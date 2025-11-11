Listas las cintas de seguridad para proteger materiales sensibles, anuncia consejera del CNE

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó que ya están listas las cintas de seguridad que serán utilizadas para prevenir cualquier intento de manipulación o apertura indebida de las maletas electorales que contienen documentos y materiales sensibles del proceso del próximo 30 de noviembre.

La medida, explicó la funcionaria, se impulsa luego de que en las elecciones primarias e internas de 2025 se detectara la pérdida masiva de bolsas electorales, que contenían más de 31 mil votos y que nunca fueron retornadas al CNE, provocando la invalidación de numerosas actas.

— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) November 11, 2025

A través de su cuenta en X, López compartió un video que muestra parte del proceso de preparación de las cintas de seguridad, asegurando que el organismo continúa fortaleciendo los controles logísticos y técnicos para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso electoral.

A 19 días de las elecciones generales, el CNE continúa avanzando entre un ambiente de incertidumbre y tensión política, mientras distintos sectores de la sociedad instan a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas y a razonar su voto para fortalecer la democracia hondureña.LB