Lissi Cano llama a FFAA a defender la Constitución y pide a comunidad internacional estar atenta

Tegucigalpa – La diputada nacionalista Lissi Matute Cano hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que defiendan la Constitución luego del “auto golpe” que pretende la presidenta Xiomara Castro al sancionar un decreto legislativo que ordena un escrutinio electoral y que se aprobó sin quorum al margen de la legalidad por el ala oficialista que encabeza el encargado del Congreso, Luis Redondo.

Igualmente, la congresista nacionalista demandó a la comunidad internacional estar atenta de los acontecimientos que ocurren en Honduras.

“Es lamentable el accionar delictivo porque están cometiendo un delito, al haber publicado un decreto que además es absolutamente legal. El Consejo Nacional Electoral se pronunció, hizo la declaratoria de elecciones el pasado 30 de diciembre y la Constitución de la República únicamente habilita al Congreso Nacional para que la haga en caso de que no se haya pronunciado el órgano electoral”, explicó.

Matute Cano enfatizó que es un acto ilegal que va a tener consecuencias para los que aprobaron el decreto el pasado jueves al margen de la legalidad y los presupuestos que la Constitución establece.

“No fue una sesión del pleno, sino que fue una reunión de amigos, una reunión de bancada que tuvieron en el hemiciclo, donde ni siquiera alcanzaron el quórum y mucho menos los 86 votos que necesitaban para hacer una reforma electoral, de verdad que es un disparate, me parece que ya rallan en el espectáculo circense”, declaró la legisladora.

Reflexionó que la población no quiere a Libre ni un día más en el poder porque administraron mal el país y lo dejan inmerso en una multi crisis.

“Lo único que les interesa son sus propios intereses, valga la redundancia y el pueblo fue sabio y se manifestó 19 % de los votos a favor de esta gente y aun así insisten”, reprochó.

Volvió a lamentar el atentado criminal que sufrió la diputada Gladys Aurora López e indicó que los dirigentes de Libre no son personas de diálogo que buscan torpedear el cambio de gobierno. JS