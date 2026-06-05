Liss Pereira ya está en Honduras e invita a los capitalinos a participar en su espectáculo

Tegucigalpa.– La reconocida comediante, actriz y creadora de contenido colombiana Liss Pereira ya se encuentra en Honduras para presentar por primera vez en el país su exitoso espectáculo “LatinaMente: El origen de nuestros traumas”, una propuesta que ha conquistado escenarios internacionales gracias a su humor inteligente, cercano y profundamente conectado con las experiencias cotidianas de los latinoamericanos.

– La comediante colombiana aterrizó en Tegucigalpa para presentar mañana, su espectáculo “LatinaMente: El origen de nuestros traumas”, una propuesta que combina humor, reflexión y las historias con las que se identifican millones de latinoamericanos.

La artista llegó a Tegucigalpa con gran entusiasmo por encontrarse por primera vez con el público hondureño, que durante años ha seguido su trabajo a través de plataformas digitales, programas de televisión, podcasts y sus presentaciones en vivo alrededor del mundo.

“Estoy muy emocionada de visitar Honduras por primera vez. Siempre he sentido un cariño especial de parte del público hondureño a través de las redes sociales y ahora tendré la oportunidad de compartir con ellos en persona. Espero que podamos reírnos juntos de todas esas cosas que nos hacen tan latinoamericanos”, expresó la artista durante su llegada al país.

Como parte de su visita, Pereira compartió este viernes con medios de comunicación e invitados especiales durante una conferencia de prensa realizada en el Hotel Plaza San Martin de Tegucigalpa, donde estuvo acompañada por representantes de Kuikpei.com, plataforma responsable de la boletería oficial del evento, así como por el comediante costarricense Gustavo Peláez, quien formará parte de la experiencia que vivirá el público durante la velada.

Durante el encuentro, Pablo Marín, representante de Kuikpei.com, destacó la importancia de continuar apostando por espectáculos internacionales de comedia en Honduras y acercar al público nacional propuestas de entretenimiento que actualmente recorren los principales escenarios de Latinoamérica.

Por su parte, Gustavo Peláez resaltó el crecimiento que ha tenido el stand up comedy en la región y la conexión que este tipo de espectáculos logra generar con audiencias de distintas edades y contextos.

“LatinaMente: El origen de nuestros traumas” es un espectáculo construido a partir de situaciones, recuerdos y experiencias compartidas por generaciones de latinoamericanos. Con su característico estilo, Liss Pereira aborda temas como la familia, las relaciones de pareja, la crianza, las expectativas sociales y los pequeños traumas que forman parte de nuestra identidad cultural, transformándolos en una experiencia llena de humor y reflexión.

La presentación se realizará este sábado 6 de junio a las 8:00 de la noche en Radio House Casa Campo, en Tegucigalpa, en una única función organizada por Kuikpei.com, Peláez Producciones, República Central y H. Barboza Producciones.

Las entradas continúan disponibles a través de Kuikpei.com. IR