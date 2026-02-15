Lisa Vittozi hace historia

Redacción deportes – Lisa Vittozi hizo historia este domingo al ganar la prueba de persecución de los Juegos de MilánCortina 2026 y convertirse en la primera italiana en lograr una medalla de oro en la historia olímpica de biatlón.

Vittozi, infalible en las tandas de tiro, se impuso con un crono de 20:11.8 por delante de la noruega Maren Kirkeeide (30:40.6), ganadora en estos Juegos de la prueba de esprint 7,5 km, y de la finlandesa Suvi Minkkinen (30:46.1).

Con esta victoria, la delegación italiana supera su marca histórica de oros en unos Juegos de Invierno. Ya suma ocho, uno más que en Lillehammer 1994.

La biatleta de Pieve di Cadore, de 31 años, ya había logrado el bronce olímpico en Pyeongchang 2018 en el relevo mixto, prueba en la que en la actual edición se colgó la plata junto a Tommaso Giacomel, Lukas Hofer y Dorothea Wierer.

Las francesas Lou Jeanmonnot y Oceane Michelon, que partían también con aspiraciones de volver a subirse al podio, acabaron cuarta a 49.4 y quinta a 57.1 de la vencedora. EFE