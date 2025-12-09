Lionel Messi recibe el MVP de la MLS por segundo año consecutivo ante su público favorito

Fort Lauderdale (EEUU) – Bajo una llovizna atípica para diciembre en el área de Miami y ante su público favorito, las jóvenes promesas sub-16 del fútbol internacional, Lionel Messi fue galardonado este martes con el premio Landon Donovan al MVP (jugador más valioso) de la MLS esta temporada.

“Es un reconocimiento muy lindo, sobre todo después de una temporada tan linda que hemos tenido en la MLS, aunque para mí este no es un premio individual, lo comparto con todos los compañeros”, dijo Messi al recibir el trofeo de manos de Nash Dearmin, el capitán de su equipo, el Inter Miami, en la categoría sub-16.

El futbolista argentino ha sido nombrado el MVP de la liga de primera división de Estados Unidos por segundo año consecutivo —esta es la primera vez en los 30 años de la MLS que esto sucede— y dos días después de que el Inter Miami conquistara la Copa MLS.

El evento coincidió con la jornada inaugural de la “Messi Cup”, el torneo juvenil internacional sub-16 impulsado por Lionel Messi, que se celebra entre este martes 9 y el 14 de diciembre en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, y en el que participan las academias del Inter Miami, el Inter Milán, River Plate, Newell’s Old Boys, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid y FC Barcelona.

El comisionado de la MLS, Don Garber, describió como “el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos” y destacó su labor más allá de la cancha. “Eres la inspiración de tantos niños y fans en todo el mundo. Tu logo es ‘libertad para soñar’ y les estás demostrando a todos lo que es posible”, celebró.

Messi lamentó que la lluvia le hubiese obligado a cambiar los planes para la inauguración de su copa. “Queríamos que todos estuvieran aquí en el campo, pero no tenía sentido que se mojaran todos”, indicó para después prometer que estará en el estadio todos los días del torneo.

El premio al Jugador Más Valioso se determina mediante una votación en la que participan futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos de los clubes y una selección de periodistas. Messi recibió el 70,43 % de los votos en el promedio final, por delante del segundo clasificado, el danés Anders Dreyer, del San Diego FC, que obtuvo el 11,15 %.

El astro argentino no solo tuvo un desempeño sobresaliente con Inter Miami, sino que llevó al equipo a su primera final y a su primer título de la Copa MLS el sábado 6 de diciembre. Además en ese partido contra los Vancouver Whitecaps, dio dos asistencias y guió al equipo a un triunfo por 3-1.

La histórica temporada regular de Messi terminó con 48 contribuciones de gol (29 goles, 19 asistencias) en 28 partidos en 2025, la segunda mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la liga, incluyendo al menos tres contribuciones en nueve partidos, también un récord de la liga.

Este rendimiento no solo fue destacado en las estadísticas: también fue premiado. Con ese nivel de producción, Messi se llevó la Bota de Oro de la MLS 2025 como el máximo anotador.

El poder ofensivo colectivo del equipo también creció: Miami terminó la temporada con más de 80 goles en todas las competiciones, lo que lo posicionó como uno de los ataques más potentes en la historia de la MLS.

Un legado inmediato en la liga

Gracias al llamado “efecto Messi”, la MLS registró en 2025 un promedio de 3,7 millones de espectadores por semana entre plataformas de streaming y televisión, un incremento del 29 % en comparación con 2024, de acuerdo con datos oficiales de la liga y de AppleTV, la plataforma oficial de la MLS.

Ese impacto también se reflejó en los estadios, donde la competición alcanzó su segunda mejor temporada histórica en asistencia, con cerca de dos millones de aficionados y un promedio de 21.988 espectadores por partido.

El crecimiento se extendió igualmente al entorno digital, ya que las cuentas oficiales de la MLS y de sus clubes superaron en conjunto los 13.700 millones de impresiones en redes sociales a lo largo del año, lo que representa un aumento interanual del 17 %, según cifras divulgadas por la organización. JS