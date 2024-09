Lionel Messi: «La edad es un número. Yo me siento muy bien competitivamente»

Buenos Aires – El futbolista argentino del Inter de Miami estadounidense Lionel Messi manifestó que la idea de la retirada no es algo que pase por su cabeza y que a sus 36 años se siente «muy bien competitivamente».

“No lo pienso. Me costó mucho dar el paso para dejar Europa y venir a los Estados Unidos, pero una vez que estuve acá me adapté muy rápido. Vivo el día a día, pienso en el momento, no en lo que pueda llegar a pasar. La edad es un número. Yo me siento muy bien competitivamente”, declaró en una entrevista con Marcelo Tinelli para el canal argentino América.

Messi, además, señaló que el cambio de vida que supuso su llegada al equipo propiedad del exfutbolista David Beckham en julio de 2023 hace que valore más las concentraciones del combinado albiceleste, donde, comentó, el grupo disfruta y se ríen mucho.

“Todos esos momentos los valoro mucho porque sé que cada vez falta menos para que se termine todo y, de alguna manera u otra, lo voy a extrañar”, confesó el rosarino.

La selección argentina afronta este jueves su debut en la Copa América que se disputa en suelo estadounidense, donde tiene la misión de defender el título conseguido en Brasil en 2021.

Eso sumado al triunfo del cuadro dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022 hace que bajo el punto de vista del astro argentino la Albiceleste sea la favorita, pero no convierte este reto en un objetivo fácil.

“Hoy por hoy, podemos decir que somos los mejores porque somos los últimos campeones del mundo, pero eso no hace que esta Copa América la vayamos a ganar caminando. Es más, va a ser muy igualada porque todas las selecciones son más complicadas. Será más difícil”, manifestó Messi.

El exjugador de Barcelona y París Saint Germain destacó el nivel de selecciones como Ecuador, Colombia, Uruguay y Brasil, y que son conscientes de que van a tener que “hacer lo mismo o más para volver a ganar”.

Por último, el ganador de ocho Balones de Oro de la revista France Football resaltó que agradece mucho el apoyo de la gente que estuvo en los momentos más duros del combinado argentino y que para él siempre fue fundamental tener el cariño de su gente.

“Sentirme querido hoy es lo máximo, lo mayor que uno puede conseguir como deportista”, subrayó Messi. EFE