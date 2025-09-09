Ligia Ramos: No es con confrontaciones que se llegará a una solución en Salud

Tegucigalpa – La diputada del Congreso Nacional, Ligia Ramos rechazó la incapacidad de la ministra de Salud, Carla Paredes para afrontar la crisis que tiene esa cartera de Estado y enfatizó que no es con confrontaciones que se llegará a una solución.

“Tenga o no razón las enfermeras, que es un personal de apoyo sumamente importante para nosotros los médicos y para los pacientes, creo que no es la forma de manejar el tema”, recriminó.

Ramos considera que descalificar la lucha del personal de enfermería y dar declaraciones que confrontan y faltan al respeto a un gremio tan importante en el sistema sanitario, incorrecto.

“No es así como se va poder solventar esta crisis, hay que tener la madurez política y la investidura de un secretario de Estado para poder sentarse, con respeto, tolerancia y una buena parte técnica para solventar este problema”, afirmó.

Además, la parlamentaria lamentó que un gobierno de corte social, haga lo que hicieron los gobiernos anteriores reprimiendo y golpeando a quienes ejercer el derecho a la protesta. VC