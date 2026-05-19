Ligia Ramos afirma que actuó de buena fe tras incidente en comunidad Tolupán

Tegucigalpa – La exdiputada y galena Ligia Ramos aseguró que su visita a San Francisco de Locomapa se realizó “de buena fe” y sin conocimiento previo del nivel de conflictividad en la zona.

El incidente llevó a la supuesta retención ilegal de la doctora junto al abogado Víctor Fernández en una comunidad ubicada en el departamento de Yoro.

Ramos explicó que se trasladó al sector como parte de una coordinación para una futura brigada médica con miembros de la etnia Tolupán, con quienes ya había tenido contacto en años anteriores.

“Yo no sabía que había una conflictividad tan grande. Fui a visitar a los tolupanes con quienes ya habíamos trabajado antes”, expresó.

La doctora contó que durante el retorno el vehículo en que se movilizaba fue interceptado por varias personas en motocicleta, lo que les impidió la posibilidad de salir durante varias horas, aunque descartó agresiones físicas.

“Nos rodearon entre 50 y 80 personas, algunos encapuchados. Hubo agresión verbal fuerte, pero no nos golpearon”, relató.

Ante ciertas declaraciones contradictorias, confirmó que el abogado Víctor Fernández portaba un arma de fuego con permiso, aunque negó que la haya utilizado durante el incidente.

“Él no la sacó. Cuando llegó la policía la entregó sin problema”, sostuvo.

El caso ha generado controversia luego de que miembros de la comunidad Tolupán negaran una retención ilegal y afirmaran que únicamente realizaron un interrogatorio sobre la presencia de los visitantes en su territorio.

Los pobladores llegaron hasta la Secretaría de Derechos Humanos en Tegucigalpa para protestar y denunciar lo que consideran señalamientos injustos, además de exigir que se escuche su versión de los hechos. AD