Ligia Ramos advierte que Honduras no está preparada para enfrentar epidemias

Tegucigalpa – La exdiputada y doctora Ligia Ramos advirtió que el sistema de salud hondureño no estaría preparado para enfrentar una eventual epidemia, tras la detección de un caso de sarampión en el país.

Según señaló, el debilitamiento de los programas de prevención e inmunización ha provocado que enfermedades que ya estaban controladas vuelvan a representar un riesgo sanitario.

Ramos expresó preocupación debido a que el caso confirmado corresponde a una persona de 40 años, considerando que durante décadas anteriores existía una amplia cobertura de vacunación contra el sarampión.

No obstante, consideró que por ahora no se prevé una epidemia masiva, debido a que una parte importante de la población todavía cuenta con inmunización contra la enfermedad.

Además, mencionó la preocupación internacional por el virus del ébola y señaló que Honduras debe comenzar a prepararse ante cualquier eventualidad sanitaria global.

La especialista insistió en que las personas no vacunadas, especialmente los niños, deben aplicarse las vacunas para evitar nuevos brotes.

La doctora también hizo un llamado a los gobiernos actuales y futuros a fortalecer los programas permanentes de prevención. AD