Liga hondureña se jugará con 12 equipos

Tegucigalpa – La Liga Nacional confirmó este viernes que la temporada 2026-2027 se disputará con 12 equipos de fútbol profesional.

A través de un comunicado oficial se informó que tras la Asamblea Ordinaria celebrada este día en San Pedro Sula, los clubes aprobaron por unanimidad esta nueva medida.

Con esta medida, la primera división del fútbol hondureño pasará de tener 11 a 12 clubes participantes.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el mecanismo que utilizará para definir al nuevo integrante de la primera división del fútbol profesional de Honduras.

Asimismo se desconoce el formato en que disputará el nuevo torneo ya que un equipo más también aumentará el número de juegos.

No obstante, la decisión abre la posibilidad que equipos descendidos como el Vida de La Ceiba o El Victoria de esa misma ciudad recuperen la categoría. (RO)