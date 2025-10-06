Liga Contra el Cáncer inaugura el Mes Rosa con el encendido de la flama

San Pedro Sula – La Liga Contra el Cáncer inauguró el Mes Rosa con el tradicional encendido de la flama, un acto simbólico que marca el inicio de octubre como mes de concientización sobre el cáncer de mama.

El evento reunió a autoridades, patrocinadores y aliados estratégicos que se han sumado este año para sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

A través de la Liga Contra el Cáncer, se brinda apoyo y esperanza a las mujeres y familias que enfrentan esta enfermedad, recordó la presidenta de la junta directiva, Claudia Alfaro.

“Este mes recordamos que la prevención salva vidas. El encendido de la flama simboliza el compromiso de la Liga y de toda la comunidad en la lucha contra el cáncer de mama”, expresó Alfaro.

El Mes Rosa, es un periodo dedicado mundialmente a la sensibilización, educación y prevención de este tipo de cáncer, que es el más común en mujeres.

Durante este mes, las fundaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer, fomentan la detección temprana a través de la autoexploración, exámenes clínicos y mamografías, asimismo se promueven hábitos de vida saludables para reducir el riesgo. VC