Líderes comunitarios solicitan no ser catalogados como “terroristas” ante la directiva del Congreso Nacional

Tegucigalpa – Un grupo de representantes de tres comunidades se apostó en los bajos del Congreso Nacional para entregar una nota dirigida a la presidencia del Legislativo, en la que expresan su preocupación por recientes reformas vinculadas a la tenencia de tierras.

El abogado Carlos Manuel Arévalo, quien acompañó a los representantes, detalló que los comunitarios temen que los cambios al Código Penal puedan derivar en la criminalización de líderes bajo figuras como “usurpación de tierras” o incluso ser catalogados como terroristas.

El representante legal advirtió que, de no recibir respuesta en el corto plazo, los grupos podrían regresar a sus comunidades y movilizar a más de 2,500 personas para realizar protestas de mayor escala frente al edificio del Congreso.

De esta forma, aseguró que las comunidades afirman contar con documentos históricos que respaldarían la tenencia de sus tierras, y cuestionó la forma en que se está abordando el conflicto agrario en el país.

Arévalo denunció que los pobladores fueron recibidos con retrasos y falta de atención por parte de personal del Congreso, lo que calificó como un acto de rechazo institucional.

“Han venido a entregar una nota… y lo que se han encontrado es el rechazo, la no colaboración y el tirarse la pelota en el Congreso”, señaló.

Los miembros representan los sectores del valle de Támara, San Matías, y zonas aledañas a Suyapa, donde históricamente han existido conflictos con la propiedad de los terrenos. AD