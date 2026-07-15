Líderes comunitarios de La Mosquitia denuncian amenazas a muerte en defensa del territorio

Tegucigalpa – Más de seis líderes comunitarios de La Mosquitia denunciaron que han recibido amenazas de muerte por su labor en defensa del territorio y de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano.

Carmelo Norales

Según Carmelo Norales de los Pueblos Originarios, uno de los defensores ya perdió la vida a causa de este conflicto, mientras que otros se han visto obligados a abandonar sus comunidades por razones de seguridad.

Agregó que los defensores de derechos humanos tienen muchos retos y desafíos en el departamento de Gracias a Dios.

“Los que estamos inclinados en la defensa del territorio tenemos muchas amenazas por lo que buscamos seguridad y muchos de los compañeros corren riesgos de manera directa e indirecta”, detalló.

La defensa de la Biosfera del Río Plátano ha llevado a desterrar a muchos de los compañeros que se han dedicado a la lucha por la defensa de los recursos del país, afirmó. IR