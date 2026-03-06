Tegucigalpa – Con el objetivo de visibilizar el papel crucial de la mujer en la toma de decisiones, la gestión de riesgos y la sostenibilidad y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Comité de Género de FUNDAHRSE reunió a líderes empresariales.

El evento contó con el respaldo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), consolidando una alianza regional estratégica para la resiliencia corporativa.

Una iniciativa con visión regional

Se detalló en la información oficial que este encuentro forma parte del proyecto “Liderazgo Empresarial de la Mujer en la Gestión de Riesgos y Acción Climática”, una iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y ejecutada en conjunto por CENTRARSE (Guatemala), FUNDEMAS (El Salvador) y FUNDAHRSE (Honduras).

«Reafirmamos nuestro compromiso de impulsar espacios donde el liderazgo femenino fortalezca la resiliencia y construya organizaciones más sostenibles e inclusivas», destacó Pamela Molina, directiva de FUNDAHRSE, durante la apertura.

El desafío de la representación

A pesar de los avances, las cifras globales plantean un reto importante: solo el 37.3% de los puestos directivos en América Latina y el Caribe son ocupados por mujeres. Esta brecha limita la influencia femenina en el diseño de estrategias de adaptación climática y gobernanza.

Al respecto, Claudia Díaz, Directora Ejecutiva de FUNDAHRSE, enfatizó que integrar a las mujeres en la gestión empresarial no es solo una cuestión de equidad, sino una necesidad para transformar los modelos de desarrollo frente a los desafíos sociales y ambientales.

Intercambio de buenas prácticas y experiencias

La jornada se dividió en dos paneles de alto nivel que destacaron la innovación y el impacto social:

Liderazgo y Gobernanza: Un conversatorio con Karla Martínez (AHPEE) y Andrea Gonzáles (BAC), donde se analizó cómo la visión femenina potencia la competitividad.

Gestión de Riesgos y Acción Climática: Representantes de empresas como DACOTRANS, OPC, Grupo Agrolíbano, Nestlé Hondureña y Fundación Génesis Empresarial compartieron casos de éxito sobre políticas de igualdad y comités estratégicos de resiliencia.

Además, el evento incluyó talleres prácticos con UNFPA enfocados en la prevención de la violencia de género en crisis humanitarias y el ejercicio creativo “Cadena de Resiliencia”.

En conclusión, de las panelistas se trata de un liderazgo que transforma, poco a poco aunque persisten barreras como la brecha salarial y la baja representación gremial en Honduras, los resultados del encuentro demuestran que, cuando las mujeres lideran, las organizaciones responden con mayor empatía, adaptabilidad e innovación.

Es preciso resaltar como antecedente que FUNDAHRSE, es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Honduras, impulsando el desarrollo económico y la mejora en la calidad de vida de la sociedad. LB