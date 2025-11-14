Liderazgo del país debe ejercerse con seriedad y coherencia: Nasry Asfura

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, dijo que el liderazgo del país debe ejercerse con seriedad, coherencia y responsabilidad, promoviendo un ambiente de paz y tranquilidad para las familias hondureñas.

Desde el municipio de Tambla, en el departamento de Lempira, el presidenciable nacionalista habló de su visión internacional, en momentos en que Estados Unidos anunció que tras lograr acuerdos con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y Bernardo Arevalo de Guatemala para reducir el arancel adicional del 10 % a las exportaciones a ese país, mientras Honduras está a la espera de que el gobierno de Donald Trump lo llame para seguir las negociaciones.

Asfura dijo que su gobierno buscará diálogo directo con los Estados Unidos para fortalecer la cooperación en beneficio de los más de dos millones de hondureños que viven en el país norteamericano, con el objetivo de generar oportunidades, protección y mejores condiciones para esta población.

En Tambla, Tito, como es conocido el candidato nacionalista, remarcó que Honduras tiene capacidad para dejar de depender de las importaciones agroalimentarias, siempre y cuando se apoye al productor, se diversifique la siembra y se reactive el sector agrícola y ganadero.

Su propuesta apunta a que el país retome su vocación productiva, impulsando a miles de familias rurales a generar mejores ingresos y oportunidades. VC