Líder supremo de Irán dice que EEUU ha perdido peso en O. Medio y predice fin de Israel

Teherán.- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este martes que Estados Unidos está perdiendo poder en Oriente Medio y predijo que Israel se acerca a su final, en un mensaje emitido a propósito de la peregrinación anual a La Meca.

“Estados Unidos no solo ya no dispondrá de un refugio seguro para sus fechorías y para establecer bases militares en la región, sino que, día a día, se aleja más de su antigua posición”, indicó Mojtaba en un mensaje publicado en redes sociales.

A Mojtaba Jameneí no se le ha visto en público ni en imágenes desde que fue nombrado el 8 de marzo líder supremo en sustitución de su padre Alí Jameneí asesinado en el primer día de guerra.

El líder religioso consideró que tras a guerra con Irán que comenzó el 28 de febrero “las manecillas del reloj no darán marcha atrás, y que las naciones y los territorios de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses”.

Mojtaba afirmó además que “el tumor canceroso de Israel se acerca igualmente a las etapas finales de su miserable existencia” tal y como predijo su padre y predecesor Alí Jameneí hace 10 años cuando aseguró que el Estado Judío no sobreviviría otros 25 años.

El líder político y religioso iraní publicó el mensaje a propósito del comienzo del ‘hach’-como se denomina a la sagrada peregrinación anual que se produce en estas fechas- a La Meca, donde se espera que acudan casi dos millones de peregrinos.

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó hoy que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial que llevará “unos días”. EFE/ir