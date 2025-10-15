Licona tiene el gran reto de regresar al CNA a su verdadera función: Jari Dixon Herrera

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera afirmó que Nelson Licona tiene “el gran reto de regresar al CNA a su verdadera función de combate genuino a la corrupción”.

Según el exfiscal del Ministerio Público, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se ha contaminado, “en los últimos tiempos por la política electorera”.

La elección de Licona como coordinador del CNA, en sustitución de Juan Carlos Sikaffy, ha generado controversia entre diversos sectores.

El oficialismo defiende que con Nelson Licona “volverá” el combate a la corrupción en el CNA, sin importar el partido político que cometa el delito.

Herrera señaló que el CNA gozó de un alto nivel de credibilidad, pero que “con las últimas acciones y en los últimos años pareciera que iban inclinados más hacia una línea política que a otra”. VC