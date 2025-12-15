Libre y PL se niegan a integrar Juntas de Verificación y Recuento: consejera López

Tegucigalpa – La consejera del CNE, Cossette López denunció que “miembros del Partido Libre y el Partido Liberal acreditados para integrar Juntas Especiales de Verificación y Recuento se niegan a integrar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales”.

Están ejerciendo actos ilícitos en los recintos del CNE y han herido a varias… pic.twitter.com/BBkF6KI8od — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 15, 2025

Mencionó que estos representantes ejercen actos ilícitos en los recintos del CNE y han herido a varias personas.

“La responsabilidad es directa de los partidos políticos que han utilizado la acreditación de las JEVR como mecanismo para invadir espacios del CNE y ejecutar actos sediciosos, a través de sus representantes, que se niegan a hacer su trabajo”, reprochó López.

Arguyó que los escrutinios especiales no inician porque están ejerciendo presiones ilícitas sobre el CNE, exigiendo ejecutar recuentos al margen de la ley.

López puntualizó que “estos actos son constitutivos de delito electoral y atentan directamente contra el cronograma electoral y la posibilidad de una declaratoria oportuna emitida por el órgano competente. El CNE está listo para ejecutar los procesamientos que con base en ley se pueden realizar ya. La responsabilidad está del lado de los partidos políticos mencionados”. JS