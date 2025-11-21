Libre traicionó confianza del pueblo con nepotismo, narcovideo, corrupción y economía estancada: Eduardo Facussé

Tegucigalpa – El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé criticó al partido Libertad y Refundación (Libre), y señaló que en 2021 Honduras confió en ese instituto político para cambiar el destino del país.

“Libre traicionó esa confianza con nepotismo, narcovideo, video corrupción, y una economía estancada”, sostuvo.

Fustigó que hoy prometen hacer todo lo que nunca hicieron.

“Tuvieron su oportunidad y no cumplieron. Se debe cambiar”, apuntó a través de sus redes sociales el representante del sector empresarial. IR