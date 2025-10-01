Libre trabaja para dividir la dirigencia del Partido Liberal, denuncia diputada Maribel Espinoza

Tegucigalpa- La diputada Maribel Espinoza denuncia que el Partido Libertad y Refundación (Libre) trabaja arduamente para su propio beneficio y busca dividir la dirigencia del Partido Liberal de Honduras.

A través de sus redes sociales, Espinoza describió que sin duda alguna Libre y otros adversarios políticos del Partido Liberal trabajan arduamente para su propio beneficio y buscan dividir a la dirigencia porque saben bien que solo el liberalismo a través de Salvador Nasralla es por quien confía el pueblo.

Agregó que Nasralla es el único capaz para enfrentar la corrupción pública y el crimen organizado que se ha venido acentuando desde hace casi 20 años en Honduras.

"Los liberales sabemos que las mafias de politiqueros no descansan y no podemos caer en el error de bajar la guardia ante las intrigas de nuestros adversarios, porque son nuestras acciones determinadas, las que harán posible la defensa de nuestra democracia", apuntó.