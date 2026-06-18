Libre tilda de “exclusión” elección de sustitutos en órganos electorales

Tegucigalpa – La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) desaprobó que el Congreso Nacional eligiera a los sustitutos de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, así como a nuevos representantes en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, aseguró que la decisión fue impulsada por una alianza entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, dejando de lado a su instituto político.

“El Partido Nacional y el Partido Liberal hoy otra vez, en esa alianza, en ese matrimonio que se tienen, han hecho las sustituciones de los órganos electorales”, manifestó el congresista, quien calificó el proceso como “un grave atropello” contra Libre.

Panchamé sostuvo que su partido debe ser respetado dentro del sistema democrático hondureño y acusó a ambas fuerzas políticas de intentar marginar a Libertad y Refundación de las decisiones relacionadas con los organismos electorales.

El diputado aseguró que Libre continúa con el respaldo popular y rechazó que su partido haya quedado debilitado tras las decisiones adoptadas en el Legislativo.

“Libre es la única oposición que tienen”, expresó Panchamé.

El parlamentario también cuestionó el procedimiento seguido en la sesión legislativa y aseguró que a los diputados de su bancada no se les permitió intervenir durante la discusión.

El Congreso aprobó las licencias de López y Hall para asumir cargos en el servicio exterior y procediera al nombramiento de sus sustitutos, además de elegir a nuevos representantes en el TJE y en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF). AD