Libre tiene la enfermedad de “exceso de democracia”, según Mel

Tegucigalpa – El expresidente Manuel Zelaya Rosales y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), defendió el bajo número de votos que la institución obtuvo en las elecciones generales de 2025.

– Reveló que su hermano Carlos Zelaya se ha sometido en México a varias sesiones de quimioterapia para eliminar células cancerígenas de su cuerpo.

– Se decantó por Rixi Moncada como candidata de Libre en 2029.

Zelaya aseguró que su derrota se debió a errores internos: “Libertad y Refundación ha padecido de una enfermedad de exceso de democracia que existe internamente, nosotros hemos sido ampliamente tolerantes”.

En ese contexto, garantizó que el partido tiene amplias posibilidades de triunfo en las próximas elecciones. De tal forma estimó que Rixi Moncada ya tiene “el derecho ganado” para participar en los próximos comicios como candidata presidencial.

“No podrán clausurar un partido tan fuerte”, declaró el coordinador general de Libre.

Zelaya manifestó que la persona jurídica de Libertad y Refundación no podrá ser retirada, al tratarse de una organización con raíces populares que no puede ser desplazada del escenario político nacional.

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De la misma forma, sostuvo que, pese a la intención de retirar su representación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Libre mantiene presencia en distintos niveles del Estado.

“Tenemos representación en el Congreso Nacional, alcaldías, magistrados y miles de empleados públicos”, afirmó, al tiempo que destacó que el partido “es orgánico” y tiene base en sectores de trabajadores.

El exmandatario advirtió que cualquier intento de limitar la participación de Libre en los órganos electorales podría generar una reacción social: “Nos quitan un representante electoral y lo que van a hacer es enardecer un pueblo en contra de ellos”.

Cuestionamientos al proceso electoral

Durante sus declaraciones, Zelaya reiteró su postura crítica sobre el sufragio de 2025, el cual considera que no se desarrolló en condiciones de libertad. Aseveró que hubo coacción y denunció presiones externas. “Ese resultado no es el de la verdad, es una elección impuesta”, manifestó.

Mel apuntó que el gobierno actual “está por una imposición de los Estado Unidos”, al acusar que fue injerencia extranjera lo que determinó el resultado electoral.

Acusó los juicios políticos como una “forma de justificar el fraude electoral” y que existe una intención de perpetuarse en el poder. “Los que hicieron el fraude juzgan a los que denunciaron el fraude, los eliminan como testigos”, expresó.

Presiones políticas

De acuerdo a su criterio, los otros partidos políticos del país quieren “quedarse solos, para imponerse otra vez en un fraude electoral”, al estimar que Libre representa el balance popular en el país.

En ese contexto, también defendió la gestión de funcionarios como el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y los representantes electorales Marlon Ochoa y Mario Morazán, al señalar que intentan deslegitimar su labor.

También lanzó señalamientos sobre presuntas presiones dentro del sistema judicial, al referirse a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando. “Yo entiendo que le pusieron una pistola en la cabeza, políticamente” declaró.

Acusó a las actuales autoridades de actuar con prácticas antidemocráticas y de irrespetar constantemente el legado de Xiomara Castro. “Nosotros respetamos todo lo que ellos tenían por años, ellos nos demuestran su forma fascista de actuar”, afirmó.

“Si las elecciones hubieran sido libres, los resultados hubieran sido muy diferentes”, insistió el exmandatario hondureño que acompañó la marcha del Primero de Mayo a bordo de su Jeep y rodeado por simpatizantes de Libre. AD