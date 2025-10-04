spot_imgspot_img
Política

Libre tiene interés que grupos afines al Gobierno sean observadores electorales: Julieta Castellanos

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La socióloga Julieta Castellanos expuso este día que el Partido Libertad y Refundación tiene interés que participen como observadores electorales los grupos afines al Gobierno.

En ese contexto, dijo que Libre quiere que participen como observadores grupos sindicales y docentes.

“Libre ha impulsado a estos gremios a que hagan observación electoral y ya están aceptados para observación”, denunció.

Reflexionó que existe mucha desconfianza desde las elecciones primarias del 09 de marzo.

En ese sentido, Libre busca aplacar esta desconfianza con observadores afines a sus ideologías.

Sin embargo, dijo que también hay un despertar ciudadano y de las iglesias para participar como observadores electorales. (RO)

