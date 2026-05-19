Libre reclama derecho de ocupar espacios en el CNE y el TJE

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, dio a conocer que este día se instalará una mesa de diálogo entre las fuerzas políticas del Congreso Nacional para abordar la conformación de los órganos electorales.

Según Sarmiento, el proceso de negociación debe garantizar el respeto a la representación de cada fuerza política en la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El legislador sostuvo que uno de los objetivos principales es asegurar que haya un miembro de Libre con un puesto propietario en ambas instancias.

“Creemos que es positivo el diálogo, que es importante, que también queda ya definido el respeto a la representación del Partido Libre, tanto en el Tribunal de Justicia Electoral como en el Consejo Nacional Electoral”, expresó.

Sin embargo, agregó que, aunque el diálogo avanza, no hay una garantía de que el próximo 25 de mayo se presente la nómina final de aspirantes al pleno de diputados del Congreso Nacional.

Sarmiento estableció que los partidos están en comunicación constante para definir el mecanismo de selección de los aspirantes a dichas instituciones. AD