Libre ratifica rechazo a iniciativa de reformas energéticas  

Tegucigalpa – El Partido Libertad y Refundación (Libre), ratificó este miércoles su rechazo a la iniciativa de reformas al subsector eléctrico alegando que privatiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La subcoordinadora de Libre, Rixi Moncada, leyó un pronunciamiento denominado “Salvemos ENEE, reforma y contrarreforma” manifestando que la energía eléctrica fue declarada en el gobierno de Xiomara Castro como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económico y social.

Señaló que el actual gobierno pretende que el servicio de energía eléctrica sea un bien privado.

Moncada opinó que la iniciativa presentada por el gobierno de Nasry Asfura pretende a modernizar el marco legal e institucional del sector eléctrico, pero que se entrega y se privatiza el servicio de energía eléctrica.

“Se trata de una ley que ordena un cambio estructural y de fondo, a la cual Hondura se pierde un dominio público y la soberanía del subsector eléctrico, conlleva un tiro de gracia a la ENEE y la entrega y privatización del Centro Nacional de Despacho”, dijo Moncada.

Añadió que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) pasaría a manos del sector privado y que sería un lujoso negocio para desprenderse del manejo y control de ingreso de 40 mil millones de lempiras anuales.

Indicó que la resolución de conflictos es trasladado al arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) como juez y parte, se otorga caracteres definitivos a los laudos que se emitan, eliminan procesos de compras y licitaciones.

La subcoordinadora de Libre sostuvo que el método de elección de las autoridades de la CREE será similar al de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por una junta nominadora; el primero será integrado por dos miembros del sector privado y uno público. AG