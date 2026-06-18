Libre quiso echarle la culpa al transporte de carga de un boicot planeado en el CNE: Carlos Fonseca

Tegucigalpa – El dirigente del transporte de carga pesada, Carlos Fonseca, señaló hoy que la Administración anterior bajo la bandera de Libertad y Refundación (Libre), quiso echarle la culpa a este rubro de un boicot que fue planeado al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Ellos no querían que hubieran elecciones y nos involucraron porque necesitaban un chivo expiatorio”, expresó el dirigente del rubro.

Producto de esos hechos todavía se mantiene una deuda de 37 millones de lempiras con el transporte de carga por los servicios prestados en las elecciones primarias, recordó.

Dijo que en este momento se encuentran “al borde la quiebra”, a causa de esta millonaria deuda que todavía no ha podido ser honrada.

Defendió que ellos como transporte de carga solo fue alguien a quien señalar y echarle la culpa por las intenciones de que no se realizara el proceso electoral.

Expuso que en su caso personal ha sido perseguido políticamente por su afiliación al Partido Nacional de Honduras.

Incluso “estuve a punto de ir a la cárcel”, lamentó el dirigente que hoy reclama se honren las deudas del CNE con este sector. (RO)