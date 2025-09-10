Libre quiere usar DNI de hondureños en EEUU para votar en el país, denuncia Nasralla

Tegucigalpa – El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla aseguró que el partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) quiere usar los Documentos de Identidad Nacional (DNI) de personas en el extranjero para ejercer el sufragio en Honduras.

Nasralla dijo que el voto en el extranjero es algo necesario, siempre y cuando quien esté en el gobierno entienda que tiene votos.

Pero que en la actualidad, el gobierno de Xiomara Castro, así como el anterior de Juan Orlando Hernández tiene simpatizantes en el extranjero. “Todos votan por Nasralla, en 2021 solo hubo 400 votos en el resto del mundo, como 300 en Estados Unidos y 100 en el resto del mundo”, afirmó.

Para el presidenciable, la trampa en este tema del voto en el extranjero es que intencionalmente el gobierno emitió 250 mil identidades a nombre de los que la pidieron en Estados Unidos, pero los documentos estarían en Honduras.

“Entonces para el día de las elecciones, el gobierno de Rixi Moncada y Mel Zelaya quiere votar con esas identidades, llevarlas a las mesas con personas que ya votaron o personas pagadas para que éstas voten usando la identidad de alguien que está en los Estados Unidos y eso es perfectamente factible en Honduras y por eso lo vamos a evitar”, aseguró.

Nasralla dijo que los representantes del Partido Liberal y del Partido Nacional en el Registro Nacional de las Personas (RNP) van a impedir que esas personas voten en el país.

Por otra parte, el presidenciable reiteró que la consejera Ana Paola Hall, quien mañana asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una persona de su entera confianza.“Es la que tiene más experiencia y confío 100 % en ella”, dijo al comparar a la abogada con un jugador de fútbol, “es como cuando en un partido de fútbol pongo a este jugador porque confío que él tiene capacidad para estar en ese puesto”, afirmó. VC