Libre quiere un aprendiz para dirigir el MP, dice diputada del PSH

Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Claudia Ramírez criticó este jueves la falta de coherencia de los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) que quieren un fiscal independiente.

Ramírez dijo que probablemente esto ocurre porque han enfermado por el poder, “que hoy sueñan que este poder perdure por un tiempo indefinido, como toda dictadura cuando se quiere instalar”.

Tras 49 días de parálisis legislativa, opositores y oficialismo han manifestado que mantienen el respaldo a sus nominaciones para elegir al próximo Fiscal General y Fiscal Adjunto.

Los nominados a ocupar el cargo son: Jenny Gabriela Almendares, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes.

La nómina oficialista la integran Johel Zelaya y Marcio Cabañas, mientras que la oposición también lleva a Cabañas, para la titularidad y a Almendares como su Adjunta.

En ese sentido, la parlamentaria señaló que “me llama la atención porque tienen el mismo candidato que nosotros tenemos que es Cabañas, ahí estamos claros, pero Jenny Almendares sería el problema, la que ellos llaman como corrupta, la persona que no es a la medida del pueblo hondureños”.

Ramírez también señaló que no tiene lógica que el oficialismo insista con un candidato que no tiene la experiencia, “Honduras no está para tener aprendices que van a ir a aprender cómo se maneja el Ministerio Público”, dijo. VC