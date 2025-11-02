Libre pugna para que Cossette López no participe en declaratoria de elecciones

Tegucigalpa – El actual director de Aduanas y miembro activo del Partido Libertad y Refundación (Libre), Fausto Cálix pidió este domingo que la consejera del ente electoral, Cossette López, se abstenga a conocer la declaratoria de elecciones generales.

A través de su red social X, el jefe de las aduanas hondureñas señaló que “con la recusación presentada contra Cossette López y más el proceso investigativo que está enfrentando por el boicot al proceso electoral, hay suficientes motivos para que se abstenga del conocimiento sobre la resolución de la Declaratoria de las Elecciones Generales 2025”.

Con la RECUSACIÓN presentada contra Cossette López y más el proceso investigativo que está enfrentando por el BOICOT al proceso electoral, hay suficientes motivos para que SE ABSTENGA del conocimiento sobre la resolución de la Declaratoria de las Elecciones Generales 2025 y todo… — Fausto Cálix (@FaustoCalix) November 2, 2025

Según Cálix, -además- todo el proceso que se derive del proceso electoral referente a los procesos logísticos de transporte, observación, conectividad, transmisión de resultados y escrutinio general, tampoco deben ser avalados por la consejera del CNE.

“La conspiración criminal para dar un golpe electoral compromete la transparencia e integridad del proceso”, remató en su publicación.

El Partido Libre, actualmente en el poder, pidió la renuncia de Cossette López del órgano electoral y convocaron a su militancia para una movilización “sin retorno” a partir del 9 de noviembre hacia Tegucigalpa, capital de Honduras. JS