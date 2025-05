Libre pretenderá incluir en mismo paquete el presupuesto electoral y préstamos CAF

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció este domingo que para que los préstamos del CAF (Corporación Andina de Fomento) sean aprobados, el oficialismo incluirá en el mismo paquete el presupuesto electoral para los comicios generales.

De esa forma, Libertad y Refundación (Libre) obligará a los partidos en oposición representados en el Congreso Nacional a votar, “porque si no votamos van a decir que no queremos elecciones y no va haber presupuesto para las elecciones generales”.

En ese caso, continuó explicando Zambrano, lo que correspondería en el procedimiento legislativo parlamentario es presentar o una moción de orden o bien presentar una reconsideración en el acta para que se saque del acta el decreto de presupuesto de elecciones y que este se discuta en la siguiente acta.

El diputado recordó que la semana que culminó, varios legisladores hicieron la denuncia de que “los que manejan el Congreso Nacional no han querido someter a discusión y votación el acta de los préstamos CAF, porque no tienen los votos para su aprobación”, dijo.

Se requieren de 65 votos para que esa moción sea aprobada, pero la oposición considera que esos préstamos son ilegales. VC