Libre presenta recurso ante Sala de lo Constitucional para que se respete decreto 058-2025

Tegucigalpa – El abogado Hernán Silva en representación del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se respete el decreto 058-2025 aprobado por Luis Redondo y la bancada de Libre el pasado 8 de enero que desconoce la declaratoria de elecciones y ordena el voto por voto.

El profesional del derecho emplazó a la Sala de lo Constitucional para que se pronuncie sobre el recurso presentado por el Partido Libre en las últimas horas.

Según Silva, el decreto 058-2025 es una ley de la República y debe respetarse.

“Cuál es la razón para que los constitucionalistas no hagan cumplir la ley”, dijo el profesional del derecho.

Redondo y diputados de Libre aprobaron el 8 de enero el decreto 058-2025 que desconoce la declaratoria de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), y que manda al conteo voto por voto de las 19 mil 167 urnas. JS