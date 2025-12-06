Tras histórica caída al tercer lugar, Libre pide nulidad de elecciones

Tegucigalpa – El oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), interpuso un recurso de nulidad electoral luego de los resultados preliminares que lo relegaron a un distante tercer lugar, sin el respaldo popular que esperaba y sin posibilidades reales de disputar el primer puesto en unas elecciones acompañadas por amplias misiones de observación nacionales e internacionales.

De acuerdo con la documentación presentada ante las autoridades electorales, Libre solicita la anulación parcial del proceso argumentando supuestas inconsistencias y fallos en el escrutinio.

Sin embargo, hasta el momento las misiones de observación acreditadas han coincidido en que la jornada del 30 de noviembre se desarrolló bajo estándares aceptables y sin incidentes que comprometan la voluntad expresada en las urnas.

Igualmente se han reportada procesos de inconsistencias como usualmente ocurren en los procesos eleccionarios hondureños, mismas que se resuelven de acuerdo a la legislación electoral vigente.

La derrota del partido de gobierno —que hasta hace pocos meses aspiraba a conservar el poder— marca un giro significativo en el escenario político hondureño.

El primer corte de resultados colocó al candidato del Partido Nacional en la primera posición, seguido por el Partido Liberal. Posteriormente esa tendencia se revirtió pero los conteos siguen siendo reñidos entre los liberales y nacionalistas. Actualmente Nasry Asfura del Partido Nacional encabeza la elección con un margen de apenas 19,751 votos sobre Nasralla.

Libre, que esperaba consolidarse como fuerza dominante, cayó a la tercera posición, debilitado electoralmente y sin margen para disputar el resultado mediante votos válidos.

Pese a ello, el partido oficialista manifestó que agotará todas las vías legales disponibles. El Consejo Nacional Electoral deberá ahora revisar la solicitud dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, mientras el país permanece atento al desarrollo del proceso de escrutinio final y a la confirmación oficial de los resultados. (PD).