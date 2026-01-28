Libre pide ahora al nuevo oficialismo que tenga cuidado con la sed de venganza

Tegucigalpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), y quien hasta hace unos días integraba la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith está pidiendo al nuevo oficialismo que tenga cuidado con la sed de venganza.

Al ser consultada sobre el juicio político, mencionado por el oficialismo para el fiscal general Johel Zelaya y militantes de Libre como el consejero electoral, Marlon Ochoa, la parlamentaria declaró que esa bancada esperará a que este sea presentado en el Congreso Nacional.

Además dijo, “sabemos que son mayoría, pero ese no es un tema de coger el poder para saciar sed de venganza, sino para que legislemos en favor de los hondureños y las hondureñas”, dijo.

Smith, ahora en la oposición, agregó además que el pueblo está vigilante y “castiga cuando utilizamos el poder par atropellar cuando utilizamos el poder para beneficios personales”. VC