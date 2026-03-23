«Libre no usó las leyes para obstruir el proceso electoral, Libre usó la fuerza”: Julieta Castellanos

Tegucigalpa – «Libre no uso las leyes para obstruir el proceso electoral, Libre usó la fuerza, el boicot y eso es lo que vimos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, porque tanto como el jefe del Estado Mayor Conjunto, como el ministro de Seguridad, ellos fueron parte de eso juego ellos obedecían a la presidencia de la República», dijo hoy la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), Julieta Castellanos.

Durante una entrevista en el programa Doble Vía de Radio América la socióloga se refirió al cuestionado papel de las fuerzas de seguridad durante el proceso electoral.

Entre otros temas también vertió su valoración el juicio político, una figura jurídica vigente, pero que todavía no se ha aplicado a ningún hondureño.

“No es persecución y para eso lo único que debe hacer el Congreso es referirse a los hechos, a todos los hechos, los hechos están ahí, hay una cantidad de acciones, porque es la manera de decirle al país ‘es por estos hechos por los que estamos llevando a estas personas a un juicio político’, en eso no debe haber duda de hacerlo”, manifestó.

No obstante, consideró que deben de establecerse las formas claras de como el juicio político debe aplicarse.

«Si el presidente Zelaya hubiera concluido su período el 27 de enero del 2010, no hubiesen tenido las prerrogativas que tuvieron posteriormente y que los colocaron como mártires del sistema, cuando más bien ellos trataron de liquidar el sistema político hondureño», zanjó Castellanos.

Con la mirada puesta en el juicio político, el cual requiere de 86 votos del pleno, el Congreso Nacional convocó a una inusual sesión ordinaria al pleno para este lunes a las 4:00 de la tarde.

El coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya advirtió que “el golpismo” prepara la destitución del consejero Marlon Ochoa, al tiempo que pidió a la militancia de ese instituto político estar alerta.

Ochoa es acusado de socavar la democracia hondureña con diferentes posturas que colocaron en riesgo el ejercicio de las elecciones generales llevadas a cabo el 30 de noviembre de 2026. (RO)