Libre “no tiene autoridad moral” para cuestionar privatización, dice asesor presidencial

Tegucigalpa – El asesor presidencial Marvin Ponce afirmó que el partido Libertad y Refundación (Libre) «no tiene autoridad moral» para cuestionar la privatización del sistema eléctrico en Honduras.

Expresó que Libre durante años respaldó un modelo que, según él, permitió pérdidas cercanas al 31 % en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la ENEE y reducir las pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

El asesor presidencial sostuvo que el debate sobre la energía no debe centrarse en intereses políticos y llamó a construir un pacto nacional para recuperar el sistema eléctrico.

«Tenemos que hacer un pacto por la energía entre todos los partidos políticos, la empresa privada y la sociedad para rescatar la ENEE», expresó Marvin Ponce. (RO)