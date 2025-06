Libre no quiere que el pueblo les recrimine sus promesas incumplida, señala diputado opositor

Tegucigalpa – “Como estamos a cinco meses y una semana de las elecciones no quieren que el pueblo les recrimine la falta de cumplimiento de sus promesas de campaña y una de ellas, posiblemente la más importante, la instalación de la CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras)”, dijo el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas.

El parlamentario señaló que el oficialista Libertad y Refundación (Libre) quiere tergiversar lo ocurrido en la sesión del martes 18.06.25 cuando el pleno no aprobó las reformas constitucionales para la llegada de la CICIH.

(Leer) CN no aprueba reformas para la instalación de la CICIH

“Si han tenido tres años y medio y no ha venido la CICIH es por culpa de ellos, no es por culpa de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), es por culpa del gobierno”, dijo al agregar que el marte quisieron introducir un dictamen de proyecto presentado por la diputada Hortencia Zelaya, “pero son tan torpes” que tres sugerencias de tres bancadas diferentes no fueron tomadas en cuenta.

La sugerencia de Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH) era para que el periodo de la CICIH no fuera por cinco años y que dijera en el articulado que no iba a depender del Ministerio Público.

En tanto la sugerencia de Yahvé Sabillón, del Partido Libertal, era que la CICIH, económicamente se sostuviera por sus propios recursos de cooperación externa y que no fuera el gobierno quien lo tuviera que mantener económicamente.

Y la recomendación de Tomás Zambrano, del Partido Nacional estaba orientada a que se derogara el decreto 4-2002, conocido como pacto de impunidad.

“A ninguna de las tres mociones se les dio el trámite correspondiente porque ellos no quieren que venga la CICIH, entonces ellos querían que se votara, que no pasara y echarle la culpa a la oposición, pero les salió´guaya´”, afirmó. VC