Libre no participará en negociación de presidencia del CN y respaldan decreto de Redondo

Tegucigalpa – El Partido Libertad y Refundación (Libre), determinó en las últimas horas no participar en los pactos y negociaciones con el bipartidismo político para la elección de la junta directiva del Congreso Nacional.

Durante la reunión entre la junta directiva de Libre con la bancada en el Congreso Nacional acordaron oponerse a negociar la presidencia de este poder del Estado reiterando su narrativa que la declaratoria de las elecciones es inconstitucional porque no se contaron todos los votos.

Reafirmaron su apoyo al decreto 58-2025 que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) a hacer un recuento de todas las actas en todos los niveles electivos.

Sostuvieron que ningún diputado de Libre integrará la junta directiva del Congreso Nacional y no respaldará ninguna postulación.

“No avalaremos pactos de un bipartidismo que se alió para el fraude electoral, promueve el retorno a los corruptos fideicomisos, las ZEDE, la privatización de la ENEE y de los bienes públicos; y la apología del odio contra nuestra militancia, líderes y colectivos de base”, cita el pronunciamiento.

Exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que garantice los derechos violentados en el CNE y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Declaró que el próximo gobierno que asumirá el 27 de enero es de facto, no es legal, ni tiene legitimidad y es resultado de la injerencia directa de los Estados Unidos.

También respaldó la lucha del alcalde capitalino Jorge Aldana de reclamar el conteo de 435 actas por la comuna del Distrito Central. AG