Libre no es comunista, sino un partido socialista democrático, responde Noé Pino a María Elvira Salazar

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, señaló este viernes que Libertad y Refundación (Libre) es un partido socialista democrático y no comunista como señala la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

“El jueves dijo (María Elvira Salazar) que Libre era un partido comunista, en ningún momento nadie se ha considerado comunista, nosotros vamos por un socialismo democrático”, declaró a periodistas.

Calificó a María Elvira Salazar como una activista conservadora que fracasó en su intento de convencer al resto del subcomité de asuntos del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Noé Pino indicó que no escuchó en ninguna sola ocasión en la audiencia que se denunciara que hay fraude en el proceso electoral, sino que hay una preocupación y deseo que las elecciones generales sean libres, democráticas y participativas.

Señaló que la postura de Salazar es injerencista porque pide a los hondureños no votar “por una candidata comunistas”, refiriéndose a Rixi Moncada, pero que no va a obligar por quién votar.

El diputado de Libre añadió que es poco común que los congresistas de EEUU sean injerencistas en temas de otras naciones.

Consultado por el papel de las Fuerzas Armadas, confió en que la institución castrense va a actuar apegado a la Constitución de la República y las leyes del país. AG