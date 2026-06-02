Frase del día

Libre mantiene influencia en distintas instituciones y organizaciones públicas para generar acciones de desestabilización. “Lo que va a buscar es boicotear desde las plataformas, organizaciones e instituciones”

Por: Proceso Digital

Presidente del CN, Tomás Zambrano 

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