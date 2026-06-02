Libre mantiene influencia en distintas instituciones y organizaciones públicas para generar acciones de desestabilización. “Lo que va a buscar es boicotear desde las plataformas, organizaciones e instituciones”

Frase del díaLibre mantiene influencia en distintas instituciones y organizaciones públicas para generar acciones de desestabilización. “Lo que va a buscar es boicotear desde las plataformas, organizaciones e instituciones”Por: Proceso Digital2 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Presidente del CN, Tomás Zambrano Noticias recientes CalienteMujer fallece tras ser atacada con arma blanca en colonia Pineda de La Ceiba Ciencia y TecnologíaPuerto Rico apuesta por usar la IA en la educación con ética y priorizando «al ser humano» Usa 2026 - NoticiasLa FIFA recreará los partidos del Mundial en 3D y en vivo para asistir a los árbitros Ciencia y TecnologíaDos premios Nobel reivindican el ejemplo de la NASA para divulgar y «vender ciencia» InternacionalesDelcy Rodríguez evalúa con su equipo contratos petroleros antes de anunciado viaje a India