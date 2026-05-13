Libre mantendrá su representación en el CNE y TJE, avizora exconsejero Lobo

Tegucigalpa – El Partido Libertad y Refundación (Libre) mantendrá a sus representantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), vaticinó este miércoles el exconsejero suplente Germán Lobo.

A criterio de Lobo, Libre logrará mantener su representación en los órganos electorales con la elección de gente afines a ellos en la elección de los cargos vacantes.

“Yo soy del criterio que se va a seguir manteniendo los acuerdos políticos, los cargos vacantes que dejaron los representantes de Libre los van a seguir ocupando”, dijo Lobo.

Aunque esclareció que la diferencia será que los nuevos funcionarios serán del ala moderada de Libre y no de la ideología radical.

Lobo avizoró que no habrá cambios extraordinarios en la elección de altos funcionarios en los cargos vacantes del CNE y TJE porque ya hay composiciones establecidas.

Libre perdió representación en el CNE y el TJE con la destitución de Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía, Gabriel Gutiérrez y Karen Rodríguez tras ser destituidos mediante juicio político en el Congreso Nacional.

El exconsejero suplente reafirmó que el Partido Liberal mantendrá su representación en el TJE tras la muerte de la magistrada Miriam Barahona.

Señaló que la integración del CNE y TJE es parte de acuerdo político, y que el Congreso Nacional es un “órgano político por excelencia” y todos miran de cara al próximo proceso electoral.

Sobre una despolitización en el CNE y TJE, consideró que no cree en la teoría, menos en la actualidad cuando ya hay representantes en los órganos electorales, pero si se puede armar un proyecto para 2029 cuando se cambia a todos los integrantes y se puede iniciar de cero. AG