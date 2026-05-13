Libre logra acuerdo con presidente del CN para iniciar negociaciones este lunes sobre cargos vacantes en el CNE y el TJE

Tegucigalpa – La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), logró este miércoles alcanzar un acuerdo con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para instalar una mesa de negociación para abordar la elección de funcionarios en los cargos vacantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

– La mesa de negociación se instalará el lunes con representación de las fuerzas políticas para abordar la elección de las nuevas autoridades del CNE y el TJE.

La diputada por el departamento de Santa Bárbara, Luz Angélica Smith, comentó que el lunes empieza el diálogo entre las principales tres fuerzas políticas del país.

También manifestó que se hizo la petición que se presente la iniciativa de un decreto transitorio que permita la operatividad del CNE para cumplir con las obligaciones administrativas para culminar sus funciones.

Smith indicó que el período del decreto transitorio en el CNE sería de tres meses.

Afirmó que este miércoles siempre se presentará la nómina final de postulantes por parte de la comisión especial del Congreso Nacional.

La congresista admitió que la bancada de Libre propone candidatos que se han identificado con esta institución política para que pueda suplir los cargos que dejaron vacantes Marlon Ochoa en el CNE y Mario Morazán en el TJE.

Mientras que el jefe de la bancada de Libre, Ronald Panchamé, informó que el lunes habrá una reunión de emergencia a la coordinación general de este partido político para informar sobre las acciones que se tomará.

De su parte, el diputado Rafael Sarmiento explicó que el decreto transitorio es para que el CNE complete los trámites administrativos y las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López pidan el permiso al Congreso Nacional para ejercer otras funciones.

“Después de ese proceso haríamos la elección de todos los representantes de los órganos electorales”, dijo Sarmiento. AG