Libre con el M-28 lidera diputaciones en los departamentos mencionados en el narcovideo

Tegucigalpa – Olancho, Santa Bárbara, Colón y Yoro siguen siendo los departamentos donde el Partido Libertad y Refundación (Libre), es más fuerte a nivel de las diputaciones.

-El partido en el gobierno lleva la delantera de marca en la casilla de diputados en Olancho, Santa Bárbara, Colón y Yoro.

– A lo internos de Libre han denunciado al movimiento M-28, por conspirar para “una plancha comprada” para favorecer a ciertos precandidatos en los niveles legislativo y municipal.

Los resultados preliminares divulgados en la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), y analizados por la empresa Estrategia y Desarrollo, al corte del jueves 13 de marzo, cuatro días después de los comicios primarios, reflejaban este alcance.

En Santa Bárbara, Libre había obtenido hasta esa fecha, mil 113 de las 2 mil 120 marcas obtenidas entre los tres partidos que participaron en la disputa primaria del pasado 9 de marzo. En segundo lugar, estaba el Partido Nacional con 732 marcas y el Partido Liberal 275 marcas.

En Olancho, las marcas para Libre son 845, seguida por las 499 que sacaban los nacionalistas y 220 los liberales.

Libre también llevaba la ventaja en Colón con 425 marcas. El Partido Nacional llevaba 284 y los liberales 194 marcas. En Yoro, Libre tenía hasta el jueves 686 marcas, el Partido Liberal 613 y los nacionalistas 583 votos.

Por su parte el Partido Liberal lleva la ventaja en los departamentos de Cortés, Comayagua, Islas de la Bahía, Valle, Gracias a Dios y Atlántida.

El partido Nacional se alza en Francisco Morazán, La Paz, Copán, El Paraíso, Ocotepeque, Choluteca y Lempira.

Representantes del M28 a la cabeza

Con el 56.46 % de las actas divulgadas, en Colón, los cuatro candidatos que lideran las votaciones pertenecen al movimiento M28; la misma situación se repite en Yoro, donde se disputan 9 puestos, los que pertenecen al M28, según los datos divulgados en la página el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En Olancho, el M28 predomina las primeras posiciones, aunque en este departamento, interrumpe el liderazgo del momento coordinado por Xiomara Zelaya, la hija de la presidenta Xiomara Castro y el coordinador nacional, Manuel Zelaya, el actual jefe de la bancada del Libre, Rafael Sarmiento.

En tanto en Santa Bárbara, tres miembros del movimiento Fuerza Revolucionaria Popular (FRP) competirán en las generales, más uno de Nueva Corriente y uno de Pueblo Organizado en Resistencia (POR). Además, aunque no lidera las movimientos que competirán en las elecciones generales, hay dos representantes del M28 que entran en la contienda.

Para el diputado Bartolo Fuentes, quien queda fuera de la contienda, responsabiliza al ex coordinador del M20, Carlos Zelaya de la plancha comprada.

“Él ha sido el líder, el dirigente del movimiento, no se puede pensar en nadie más. Ahora está otra compañera dirigiendo, pero no es ella la que ha estado dirigiendo todo este tiempo atrás, y este plan lo tienen hace tiempo, no es que se lo inventaron la semana pasada”, afirmó.

Los departamentos de la otra mitad

Precisamente, los primeros tres departamentos resuenan ya que el narcovideo, donde aparece el excoordinador del movimiento de Libre, M28 y exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, fueron mencionados.

“La mitad es para el comandante. La otra mitad es para Santa Bárbara, Colón y Olancho”, expresó Zelaya, cuñado de la mandataria, según se evidencia en el famoso video.

Esta arista fue mencionada en su momento por el diputado y ex aspirante a la candidatura presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix.

Para el proceso electoral general anterior, los registros del CNE, reflejan que, en Colón, Libre obtuvo 62 mil 370 votos: en Olancho 103 mil 993 y en Santa Bárbara 109 mil 706. En total, los tres departamentos suman 276 mil 069 votos.

En cada uno de esos tres departamentos, el porcentaje de votos supera el 55 % del total de los votos obtenidos por los candidatos presidenciales que participaron en las elecciones generales de noviembre de 2021. PD